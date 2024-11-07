Птицы улетели в теплые края.

Сегодня, 7 ноября, «Городские парки» сообщили, что с приходом зимы утки и два лебедя покинули озеро в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Они улетели в теплые края несколько дней назад. Птицы снова вернутся в Омск, когда весной потеплеет.

Напомним, что в последнее время администрация омских парков просила омичей не кормить уток и лебедей. В таких условиях птицы могли привыкнуть к доступному корму, потерять инстинкт к поиску пищи и не улететь. В результате это могло привести к их гибели.