Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Кто следующий? В Омскую область вернулись первые лебеди

Эти птицы являются одним из символов весны.

В заказнике «Лузинская дача» в Любинском районе Омской области обнаружены первые лебеди. Таким образом, в регионе началась миграция водоплавающих птиц, символизирующая начало весны.

Это значит, что не за горами начало паводка.

– Именно появление этих благородных птиц знаменует собой переход к активному снеготаянию и приближению паводка, – рассказали в региональном Управлении по охране животного мира.

По данным ведомства, в ближайшие недели стоит ждать уток, гусей и других перелетных птиц.

В прошлом году первых лебедей можно было наблюдать в эти же числа. А в 2024 году птицы прилетели только в последние дни марта.

·Общество

Кто следующий? В Омскую область вернулись первые лебеди

Эти птицы являются одним из символов весны.

В заказнике «Лузинская дача» в Любинском районе Омской области обнаружены первые лебеди. Таким образом, в регионе началась миграция водоплавающих птиц, символизирующая начало весны.

Это значит, что не за горами начало паводка.

– Именно появление этих благородных птиц знаменует собой переход к активному снеготаянию и приближению паводка, – рассказали в региональном Управлении по охране животного мира.

По данным ведомства, в ближайшие недели стоит ждать уток, гусей и других перелетных птиц.

В прошлом году первых лебедей можно было наблюдать в эти же числа. А в 2024 году птицы прилетели только в последние дни марта.