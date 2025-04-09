Омск-Информ
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·Общество

Сезон миграции перелетных птиц находится в самом разгаре.

В фотообъектив смотрителей «Птичьей гавани» попали лебеди-шипуны, они облюбовали водоемы природного парка, расположенного в черте города Омска. Сейчас идет активная фаза периода весенней миграции и можно наблюдать редких птиц, внесенных в Красную книгу Омской области.

– Лебедь-шипун предпочитает постоянные места обитания. Этот вид считается самым крупным среди гусеобразных птиц, – пояснили в парке. – Лебеди-шипуны очень чувствительны к фактору беспокойства, поэтому предпочитают обитать в уединенных местах, где мало людей, таких как заросшие водорослями озера, лиманы и болота.

Тем не менее, несмотря на пристрастие к тишине и покою, лебеди постоянно выбирают парк, расположенный рядом со всеми объектами большого города.

·Общество

Сезон миграции перелетных птиц находится в самом разгаре.

В фотообъектив смотрителей «Птичьей гавани» попали лебеди-шипуны, они облюбовали водоемы природного парка, расположенного в черте города Омска. Сейчас идет активная фаза периода весенней миграции и можно наблюдать редких птиц, внесенных в Красную книгу Омской области.

– Лебедь-шипун предпочитает постоянные места обитания. Этот вид считается самым крупным среди гусеобразных птиц, – пояснили в парке. – Лебеди-шипуны очень чувствительны к фактору беспокойства, поэтому предпочитают обитать в уединенных местах, где мало людей, таких как заросшие водорослями озера, лиманы и болота.

Тем не менее, несмотря на пристрастие к тишине и покою, лебеди постоянно выбирают парк, расположенный рядом со всеми объектами большого города.