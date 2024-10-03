Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подготовлены запасные аэродромы. 

Сегодня, 3 октября, с 6 утра аэропорт Казани закрыли для входящих и отправляющихся рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. 

Среди прибывающих в столицу Татарстана оказался самолет из Омска. В пресс-службе аэропорта подтвердили эту информацию, сообщив про запасные аэродромы.

– Направляющиеся в Казань рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что уже через три часа, в 8:59, после блокировки рейсов в Казани ограничения сняли. 

·Общество

Подготовлены запасные аэродромы. 

Сегодня, 3 октября, с 6 утра аэропорт Казани закрыли для входящих и отправляющихся рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. 

Среди прибывающих в столицу Татарстана оказался самолет из Омска. В пресс-службе аэропорта подтвердили эту информацию, сообщив про запасные аэродромы.

– Направляющиеся в Казань рейсы из Омска, Хургады и Челябинска перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Бегишево, – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Добавим, что уже через три часа, в 8:59, после блокировки рейсов в Казани ограничения сняли. 