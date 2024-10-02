Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули на склад по хранению овощей и фруктов в поселке Ачаирском.

В Омской области продолжаются проверки соблюдения законодательства со стороны мигрантов. Одна из таких проверок прошла накануне в Омском районе. Полицейские и сотрудники Росгвардии нагрянули на склад по хранению овощей и фруктов в поселке Ачаирском.

Приезд силовиков для местных работников оказался большим сюрпризом. Двое мигрантов даже пытались убежать от проверяющих, но были задержаны.

– Из 16 граждан государства ближнего зарубежья 9 привлечены к административной ответственности за нарушения правил режима пребывания (проживания) в Российской Федерации и иммиграционных правил, – сообщили в полиции.

У одного из иностранцев не было разрешения на пребывание в России. Мужчина будет выдворен за пределы страны. В настоящее время он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области.