Патофизиолог Сергей Степанов дал советы, как эффективно бороться с сезонными опасностями.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов рассказал о двух рисках для организма осенью. Основная опасность – ОРВИ-заболевания.

- Осенью происходит резкое снижение температуры и повышение влажности, в результате чего организм отдает тепло на порядок быстрее. В связи с этим возможны переохлаждение, снижение иммунитета и развитие различных инфекционных заболеваний, — приводят «Известия» слова специалиста.

Чтобы помочь организму справиться с температурными напастями нужно одеваться по погоде и носить маску в общественных местах. Второй риск – авитаминоз.

- Нормализуйте свой рацион, чтобы не было резкого перехода от свежих продуктов, овощей и фруктов на фастфуд и консервацию. Желательно постоянно употреблять в пищу свежие овощи и фрукты. Можно пропить витаминно-минеральные комплексы, отвар ромашки или шиповника.

Эксперт не советует употреблять иммуномодуляторы в качестве профилактического средства, только по назначению врача. Полезно принимать контрастный душ, чтобы пережить нестабильное время года с минимальными потерями для организма.