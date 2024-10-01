Военный хотел употребить наркотики, но его поймали.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, который незаконно приобрел и хранил наркотики. Выяснилось, что мужчина решил купить запрещенное вещество для употребления, поэтому сделал заказ через мессенджер «Телеграм».

Военный забрал закладку, после чего в тот же день его задержали сотрудники полиции. На подозреваемого завели головное дело по части первой статьи 228 УК РФ.

Военный суд учел несколько факторов при вынесении приговора. Подсудимый ранее не был судимым, он раскаялся в содеянном преступлении, по месту жительства его характеризуют удовлетворительно.

Также суд взял во внимание состояние здоровья мужчины и наличие у него несовершеннолетнего ребенка. Поэтому подсудимого оштрафовали на 25 тыс. рублей. Приговор вступил в силу.