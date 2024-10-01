Открытие комплекса сопровождалось аншлагом, что подтверждает правильность подхода региональных властей к развитию спортивной инфраструктуры.

Центр уличного баскетбола открылся сегодня, 1 октября, на набережной Тухачевского, 10, рядом с метромостом. Объект площадью 2,7 тыс. кв. м включает в себя баскетбольную площадку на два кольца в формате 5х5 и пять стритбольных площадок для игры в формате 3х3. Все игровые зоны оснащены износостойким всепогодным травмобезопасным покрытием. Для болельщиков предусмотрены мобильные трибуны. Это позволяет проводить в центре соревнования различного уровня, что наглядно продемонстрировал присутствовавший на открытии комплекса чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко. Он провел мастер-класс для омских спортсменов, после чего на площадке состоялся турнир 3×3 в пяти возрастных категориях баскетбольных команд.

Новый объект появился в Омске в рамках реализации всероссийского спортивного проекта «Промсвязьбанка» «ПСБ – Детям». Договоренность о создании в городе объекта спортивной инфраструктуры была достигнута во время встречи губернатора Омской области Виталия Хоценко и председателя ПСБ Петра Фрадкова на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Виталий Хоценко, Петр Фрадков, а также мэр Омска Сергей Шелест и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко стали почетными гостями официального открытия Центра уличного баскетбола.

– В Омской области к баскетболу особое отношение. Он у нас в первой тройке игровых видов спорта по числу занимающихся. Сегодня это почти 18 тысяч человек. Конечно, свою роль здесь играет наш профессиональный клуб «Нефтяник-Титан», который выступает в Премьер-лиге. Фундаментом для профессионального спорта всегда был и будет спорт массовый. Уверен, что с появлением такого современного центра число играющих в баскетбол у нас заметно вырастет. Конечно, на новый уровень выйдет и стритбол. Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», которые мы проводим, традиционно собирают у нас несколько десятков команд. Теперь всем им здесь найдется место с ранней весны и до поздней осени, – отметил Виталий Хоценко.

Глава региона вручил председателю ПСБ Петру Фрадкову знак отличия «За служение Омской области» первой степени.

– Омск стал третьим городом в Сибирском федеральном округе, где ПСБ в рамках своего проекта «ПСБ – Детям» открывает подобный центр. Сегодня уличный баскетбол набирает популярность у подрастающего поколения. Это один из самых зрелищных и доступных видов спорта, с которого начинался путь многих звезд баскетбола, среди которых есть и уроженцы Омска – заслуженный тренер России Виктор Промин и легендарный советский баскетболист Иван Дворный, – сообщил Петр Фрадков. – Уверен, что Центр уличного баскетбола станет значимым звеном спортивной инфраструктуры Омска, местом притяжения горожан, а главное, выступит трамплином для профессиональной карьеры ребят и, будем верить, их первым шагом к олимпийским победам.

Руководитель ПСБ отметил крайне удачный выбор региональными и городскими властями площадки для Центра уличного баскетбола. Кроме жилого комплекса, рядом расположены корпуса классического, технического и педагогического университетов, а значит, здесь всегда будет много молодежи. В связи с высокой заинтересованностью омичей в развитии спортивной инфраструктуры Фрадков не исключил участия банка в возведении в городе еще одного подобного объекта.

– Иртыш делит город на правобережную и левобережную части. На правом берегу Центр уличного баскетбола теперь есть. Где целесообразно строить следующий такой объект, долго гадать не приходится, – немного раскрыл интригу Сергей Шелест.

Добавим, что доступ в омский Центр уличного баскетбола открыт для всех желающих.