Мужчина решил, что ему будет дешевле дать взятку начальнику таможенного поста, чем оформить документы и оплатить пошлину.

Омский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который пытался дать взятку начальнику Омского таможенного поста. Инцидент произошел 20 сентября.

Находясь в одном из служебных кабинетов таможенного поста, омич передал его руководителю 400 долларов, чтобы тот не составлял на него административный протокол в связи с нарушением таможенного законодательства. Мужчина пытался ввести в Россию легковой автомобиль марки «Мерседес» без оформления необходимых документов и оплаты пошлины. Он посчитал, что дать взятку таможеннику будет дешевле.

– Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками отделения по противодействию коррупции Омской таможни, – сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

В отношении омича возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача вятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Ему грозит до 8 лет тюрьмы и штраф до 1,5 млн рублей.