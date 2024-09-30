Омск-Информ
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·Общество

Медведи уже почувствовали приближение зимы и стали ленивыми.

В Большереченском зоопарке рассказали, что медведи уже чувствуют приближение зимы. Скоро они начнут укладываться в свои берлоги, поэтому сейчас понемногу готовятся к спячке.

– Все толстопятые достойно проходят стадию «жирования» и, честно говоря, уже демонстрируют свое активное нежелание что-либо делать и в чем-либо напрягаться, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что сегодня омичи увидели другое дикое животное прямо в центре города. На территории Городского сада за ТЮЗом заметили зайца.

·Общество

Медведи уже почувствовали приближение зимы и стали ленивыми.

В Большереченском зоопарке рассказали, что медведи уже чувствуют приближение зимы. Скоро они начнут укладываться в свои берлоги, поэтому сейчас понемногу готовятся к спячке.

– Все толстопятые достойно проходят стадию «жирования» и, честно говоря, уже демонстрируют свое активное нежелание что-либо делать и в чем-либо напрягаться, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что сегодня омичи увидели другое дикое животное прямо в центре города. На территории Городского сада за ТЮЗом заметили зайца.