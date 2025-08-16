За полтора года косолапые 9 раз появлялись неподалеку от городов и сел.

Минприроды Омской области назвало самые распространенные причины выхода медведей к людям на территории региона. За последние полтора года было зарегистрировано 9 случаев появления этих животных вблизи населенных пунктов, сообщает портал «НГС55» со ссылкой на данные ведомства.

– Медведи выходят в населенные пункты по разным причинам, к которым могут относиться выпас сельскохозяйственных животных вблизи населенных пунктов, размещение пчеловодами пасек, размещение пищевых отходов, – заявили в минприроды.

По данным ведомства, на территории Омской области насчитывается 2465 особей медведей. Они обитают в 15 муниципальных районах. Сегодня косолапых можно встретить в Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском районах. В последнем муниципалитете их видели на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что с августа 2025 года по август 2026-го омским охотникам разрешат отстрелить 680 особей медведей. Это 27 % от их общей численности.