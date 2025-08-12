Животные губят скот из-за нехватки еды в лесу.

В Усть-Ишимском районе Омской области зафиксированы случаи нападения медведей на домашний скот. Особенно пострадали жители села Никольск, потерявшие за одну ночь семь коров. Местные жители отмечают, что этим летом медведи стали смелее и все чаще появляются возле поселений.

– На прошлой неделе медведь переплыл с одной стороны Иртыша на другую, побежал в сторону леса недалеко от Усть-Ишима. Другой случай – медведь загрыз корову. Очень страшно выйти в лес за грибами, – рассказала жительница села Усть-Ишим Елена Фролова.

Медведей в Омской области стало значительно больше за последние годы – сейчас насчитывается около 3000 особей. Медведей можно встретить не только на севере региона, но и в южных районах. Одной из причин увеличения популяции является снижение охоты на этих животных.

– Охотников-медвежатников практически не стало. От трех тысяч численности медведя процентов 30 должно быть отстрелено ежегодно, – сообщил инспектор отдела охотничьего хозяйства Управления по охране животного мира Юрий Зырянов «Вести Омск».

Ранее сообщалось, что омским охотникам с августа 2025 по август 2026-го разрешат отстрелить 680 особей. Это 27 % от общей численности косолапых, которая составляет 2465 особей.

Выход медведей к населенным пунктам связан с дефицитом пищи в естественной среде обитания. Недостаток кормов в тайге вынуждает хищников искать еду поблизости от человеческих поселений, что объясняет участившиеся случаи нападения на домашних животных.

Подобные инциденты происходят не только в Усть-Ишимском районе. Недавно медведь был замечен в Горьковском районе, где он днем разорвал солончак. Также хищника видели недалеко от озера Данилово в туристической зоне.