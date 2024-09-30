Изменения в расписании произойдут из-за капремонта путей.

В Омской области со 2 по 20 октября изменится расписание двух электричек. Время корректировки составит от 3 до 42 минут. Такие изменения связаны с проведением капитального ремонта пути.

Так, электричка № 6556 Называевская – Московка со 2 по 7 октября будет выезжать со станции Называевская в 13:38 (на 11 минут раньше), а приезжать на станцию Московка в 17:03. При этом с 12 по 14 октября отправление со станции Называевская будет происходить на 3 минуты позже – в 13:52. Прибытие на Московку тоже произойдет на 3 минуты позже – в 17:06.

Кроме того, электричка № 6347/6667 Татарская – Колония – Омск 4, 5, 6, 11, 12 и 13 октября поедет со станции Татарская в 20:04 (на 4 минуты позже). Прибытие в Омск произойдет на 4 минуты позже – в 21:52.

18, 19 и 20 октября электропоезд будет выезжать со станции Татарская на 33 минуты позже – в 20:33. Отправление со станции Колония ожидается в 20:28 (на 42 минуты позже), а прибытие в Омск будет в 22:30 (на 42 минуты позже).