Электропоезд начнет курсировать ежедневно с нового года.

С 1 января 2025 года каждый день будет ездить электричка между Омском и Новосибирской областью. Раньше такое расписание было только летом, а зимой электропоезд ездил только три дня в неделю.

Электричка № 6668/6348 Омск – Колония – Татарская будет уезжать из Омска в 13:51 и приезжать на станцию Татарскую в 17:55. Электропоезд № 6347/6667 Татарская – Колония – Омск начнет отправляться со станции Татарская в 20:00 и прибывать в Омск в 21:48. Время указано местное.

Переход на новый график движения связан с высоким спросом на поездки между Омском и Новосибирском. За год спрос стал выше на 9 %. Отметим, что всего в 2024 году электрички перевезли по этому маршруту более 800 тыс. пассажиров.