Главная новость – в Санкт-Петербург и Сочи будет летать широкофюзеляжный самолет Airbus A330.

Сегодня, 28 марта, Омский аэропорт опубликовал летнее расписание. Оно будет действовать с 30 марта и по 25 октября.

Так, в Москву будут летать авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines и «Уральские авиалинии». С 5 мая у «Аэрофлота» добавится вечерний рейс в столицу с вылетом в 17:15. Ежедневно из Омска будет выполняться до шести столичных рейсов.

В Санкт-Петербург из Омска можно улететь тремя авиакомпаниями – «Северным ветром», «Россией» и «Аэрофлотом». С 26 мая «Северный ветер» ставит на рейс широкофюзеляжный Airbus A330.

Отправиться в Сочи можно будет с «Северным ветром», «ИКАРОМ», «Уральскими авиалиниями», «СмартАвиа», Nordstar, «Якутией» и «Россией». В пик весенне-летнего сезона рейс Омск – Сочи будет осуществляться до 23 рейсов в неделю. С 27 мая на юг России омичи будут летать на самолете Airbus А330.

В летнем расписании увеличивается частота вылетов в Красноярск, Новосибирск и Иркутск. Впервые прямой рейс из Омска в Казань будет выполняться четыре раза в неделю. С июня стартует прямой рейс в Минеральные Воды.

Международные пассажироперевозки продолжат выполняться в Астану, Наманган, Баку, Пхукет и Анталию.