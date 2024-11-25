Некоторые электропоезда будут отправляться раньше, другие – позже.
В Омской области с 15 декабря изменится расписание электричек. 11 электропоездов начнут отправляться раньше действующего расписания. Изменения коснутся следующих электричек:
- № 6567 «Омск – Называевская», отправление из Омска в 14:55, прибытие на станцию Называевская в 17:26,
- № 6568 «Называевская – Омск», отправление со станции Называевская в 17:50, прибытие в Омск в 20:20,
- № 6209/6210 «Омск – Иртышское», отправление из Омска в 18:22, прибытие на станцию Иртышское в 20:59,
- № 6564 «Называевская – Омск», отправление со станции Называевская в 15:47, прибытие в Омск в 18:17,
- № 6556 «Называевская – Московка», отправление со станции Называевская в 13:44, прибытие на станцию Московка в 17:06,
- № 6562 «Любинская – Московка», отправление со станции Любинская в 5:51, прибытие на станцию Московка в 7:31,
- № 6205-6206 «Омск – Иртышское», отправление со станции Омск в 14:08, прибытие на станцию Иртышское в 16:45,
- № 6672 «Омск - Калачинская», отправление со станции Омск в 17:20, прибытие на станцию Калачинская в 18:59,
- № 6555 «Московка – Называевская», отправление со станции Московка в 10:16, прибытие на Называевская станцию в 13:21,
- № 6345/6663 «Татарская – Колония – Омск», отправление со станции Татарская по расписанию в 16:02 (время новосибирское), прибытие в Омск в 18:17,
- № 6479 «Омск – Исилькуль», отправление из Омска в 14:28, прибытие на станцию Исилькуль в 16:54.
Еще 10 электричек будут отправляться позже действующего расписания. Речь идет о следующих электропоездах:
Отметим, что с 1 января 2025 года электричка № 6668/6667 «Омск – Татарская – Омск» будет ездить ежедневно.