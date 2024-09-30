Омск-Информ
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·Общество

Загрязнение произошло второй раз за сентябрь.
В прошлый вторник, 24 сентября, концентрация ртути в Иртыше вновь достигла уровня экстремально высокого загрязнения. По данным Обь-Иртышского УГМС, 0,051 мкг/дм3 этого вещества выявили в Омске на 3 км вниз по течению от поселка Берегового.
Отметим, что высокое загрязнение Иртыша ртутью синоптики фиксировали также 2 сентября в районе села Татарка в Черлакском районе. Повышалось оно 26 апреля и 29 января в Омске, 25 января в Татарке. Высокое содержание ртути в Иртыше также находили в Омске 13 апреля прошлого года.
·Общество

Загрязнение произошло второй раз за сентябрь.
В прошлый вторник, 24 сентября, концентрация ртути в Иртыше вновь достигла уровня экстремально высокого загрязнения. По данным Обь-Иртышского УГМС, 0,051 мкг/дм3 этого вещества выявили в Омске на 3 км вниз по течению от поселка Берегового.
Отметим, что высокое загрязнение Иртыша ртутью синоптики фиксировали также 2 сентября в районе села Татарка в Черлакском районе. Повышалось оно 26 апреля и 29 января в Омске, 25 января в Татарке. Высокое содержание ртути в Иртыше также находили в Омске 13 апреля прошлого года.