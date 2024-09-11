Омск-Информ
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·Общество

Это уже четвертый случай загрязнения за год.
В прошлый понедельник, 2 сентября, концентрация ртути в Иртыше достигла уровня высокого загрязнения. По данным Обь-Иртышского УГМС, 0,043 мкг/дм3 ртути содержалось в воде в районе села Татарка в Черлакском районе Омской области.
Отметим, что высокое загрязнение Иртыша ртутью синоптики фиксировали также 26 апреля и 29 января в Омске, 25 января в Татарке. Высокое содержание ртути в Иртыше также находили в Омске 13 апреля прошлого года.
·Общество

Это уже четвертый случай загрязнения за год.
В прошлый понедельник, 2 сентября, концентрация ртути в Иртыше достигла уровня высокого загрязнения. По данным Обь-Иртышского УГМС, 0,043 мкг/дм3 ртути содержалось в воде в районе села Татарка в Черлакском районе Омской области.
Отметим, что высокое загрязнение Иртыша ртутью синоптики фиксировали также 26 апреля и 29 января в Омске, 25 января в Татарке. Высокое содержание ртути в Иртыше также находили в Омске 13 апреля прошлого года.