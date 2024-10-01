Собственник частного борта приобрел его в прошлом году и слетал на нем в Новосибирск, Сургут и Усть-Ишим.

Стали известны подробности продажи американского самолета Paiper Arrow 2 за 14,5 млн рублей. Летательный аппарат находится на аэродроме Поповка.

Посчитав этот борт потенциально удачным приобретением, «Омск-информ» выяснил детали у собственника Антона. Как оказалось, мужчина купил самолет в прошлом году. И успел налетать порядка 120 часов.

– Взял американский самолет в августе прошлого года в Краснодаре, когда сам учился летать. Был на нем в Усть-Ишиме, Новосибирске и Сургуте. Облетел и все окрестности Омска. Можно добраться до Белокурихи, но там может немного не хватить топлива. Хороший аппарат, – рассказал владелец средства.

По его словам, Paiper Arrow 2 хватит еще на 1300 часов полета, это 10 лет.

– Можете летать на нем по всей стране, хоть до Москвы. Но потребуется дозаправка. Да и больше трех часов в пути довольно утомительно. А так, для двоих – закинул вещи и путешествуй, идеальный вариант, – подчеркнул владелец.

Хозяин летательной машины готов сделать скидку в 500 тыс. рублей.

– Могу скинуть 500 тысяч. В принципе, вариант купить и за 13 млн рублей. Однако отдельно идет цифровой автопилот, это 1 млн рублей. Наушники и дополнительный бак для топлива также идут отдельно, – подсчитал Антон. – Можно рассмотреть и покупку в рассрочку. Обслуживает борт владелец Поповки Александр Анисимов.Он честно расскажет о характеристиках летательного аппарата.

Владелец судна назвал и причину продажи – потребность в приобретении нового, более крупного, самолета.

– Уже вырос из этого Paiper Arrow 2. Присмотрел себе другую модель, повместительнее. И деньги есть, – поделился планами собственник.

Владелец добавил, что продолжит летать на самолете, если не удастся его реализовать.