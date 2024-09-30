Омск-Информ
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·Общество

По словам владельца, судно, которому уже 49 лет, находится в отличном состоянии. 
В Омской области выставили на продажу четырехместный американский самолет Piper Arrow 2. Воздушное судно 1975 года выпуска владелец предлагает за 14,5 млн рублей.
Самолет находится на аэродроме Поповка. Его налет составляет 6904 часа.
– Самолет в отличном состоянии, ангарногo хранения. Салон в оригинальном исполнении. Штатный автопилот. Все оборудование работает. Полная история формуляров и логбуков с начала эксплуатации. Самолет регулярно эксплуатируется, – говорится в объявлении.
Причина продажи – переход на самолет большего размера.
 Ранее сообщалось о продаже в Омске самолета Piper Arrow PA-28R-180 за 10,5 млн рублей.
·Общество

По словам владельца, судно, которому уже 49 лет, находится в отличном состоянии. 
В Омской области выставили на продажу четырехместный американский самолет Piper Arrow 2. Воздушное судно 1975 года выпуска владелец предлагает за 14,5 млн рублей.
Самолет находится на аэродроме Поповка. Его налет составляет 6904 часа.
– Самолет в отличном состоянии, ангарногo хранения. Салон в оригинальном исполнении. Штатный автопилот. Все оборудование работает. Полная история формуляров и логбуков с начала эксплуатации. Самолет регулярно эксплуатируется, – говорится в объявлении.
Причина продажи – переход на самолет большего размера.
 Ранее сообщалось о продаже в Омске самолета Piper Arrow PA-28R-180 за 10,5 млн рублей.