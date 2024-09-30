Женщина поверила преступникам, которые утверждали, что в банке хотят украсть ее деньги.

Пенсионерка из Калачинска едва не стала жертвой мошенников. Она чуть не потеряла 1,5 млн рублей.

Как сообщили в полиции, женщине позвонили якобы из энергосбытовой компании, сообщили о льготе на замену счетчиков. Для записи на прием у женщины попросили код из СМС-сообщения. После этого женщине позвонил якобы представитель росфинмониторинга. Он сообщил о подозрительной активности на счетах пенсионерки: якобы преступники пытаются снять с них деньги.

– Собеседник даже прислал электронный чек, подтверждающий несанкционированный перевод, отправленный к тому же на Украину – в поддержку террористической организации, – сообщили в полиции.

Женщина поверила незнакомцам и согласилась перевести свои сбережения на чужие, якобы безопасные счета. Жительница Омской области пошла в ближайший банк, но сотрудники заподозрили неладное и начали расспрашивать ее о переводе.

Мошенники запретили пенсионерке разглашать информацию и запугали тем, что сотрудники банка в сговоре с преступниками. Поэтому женщина отвечала банковским работникам отговорками. Только на второй день пенсионерка поделилась ситуацией с родственниками, которые и прервали ее общение с аферистами и настояли на обращении в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.