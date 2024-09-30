Также стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Для студентов агротехнологического факультета ОмГАУ профессор Хамит Коксель провел лекцию. Визит ученого из Истинья также был связан с обсуждением дальнейшего сотрудничества. В частности, подведения результатов реализации проекта по созданию на базе вуза научно-исследовательской лаборатории качества зерна Международного селекционно-генетического центра. В общении со студентами ученый рассказал про важную роль в обмене опытом, который помогает в научной деятельности.

– Я всегда верил в важность международного сотрудничества. Помимо науки, я старался научить своих аспирантов тому, что ученые должны иметь возможность как можно больше сотрудничать. Мы не можем добиться успеха только в одиночку; мы должны стараться учиться друг у друга. Только так мы сможем жить в более спокойном мире. Доверяйте своим коллегам и завоюйте их доверие, – рассказал профессор Хамит Коксель.

Студенты остались под впечатлением от выступления именитого ученого и поделились эмоциями.

– Мне выпала честь переводить профессору Хамиту Кокселю с русского на английский и с английского на русский, а также получить индивидуальную консультацию по запланированному исследовательскому магистерскому проекту. Профессор Коксель рассказал о совместном исследовательском проекте с египетским ученым, и мы говорили о Египте. Это прекрасная возможность встретиться с профессором и показать ему, насколько наш университет уникален в научных исследованиях, – поделился Асмаа Идрис, магистрант 1-го года обучения агротехнологического факультета.

Исследования были посвящены теме «Повышение пищевой ценности пшеницы на основе генетических и селекционных методов, усовершенствованных технологий производства и переработки зерна». На рабочем совещании директор центра Владимир Шаманин и профессор Инна Потоцкая обсудили с Хамитом Кокселем перспективы работы над новым грантом. В частности, уточнили методики оценки качества зерна, наметили программу оценки и технологии переработки цветной пшеницы для производства пасты (макарон) и каши из полбы с фиолетовым цветом зерна. Также ученые подняли вопросы по перспективным направлениям сотрудничества.

Для студентов агротехнологического факультета турецкий ученый Хамит Коксель провел лекцию. На ней поднял темы, связанные с пользой зерновых продуктов питания для здоровья и связанные с ними ложные утверждения, а также затронул важность международного сотрудничества для совместной работы и развития проектов. Профессор Хамит Коксель развенчал ложные утверждения, связанные с употреблением хлеба, и дал им научную оценку.

Помимо научной программы в Омске, профессор Хамит Коксель посетил несколько раз музей имени Ф. М. Достоевского, который восхитил ученого. Великий русский писатель является любимым автором профессора из Турции. Во время этой поездки в Омск он побывал с профессорами Омского ГАУ Владимиром Шаманиным и Инной Потоцкой на концерте в Органном зале филармонии.