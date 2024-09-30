Соглашение о партнерстве между законодателями подписано в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечается 30 сентября. Этот новый государственный праздник председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов и его заместитель Павел Коренной отметили в Луганске, где в числе торжественных мероприятий было заключено Соглашение о сотрудничестве между Народным Советом ЛНР и Законодательным собранием Омской области. Подписи под документом поставили председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Над деталями договора республиканские и региональные парламентарии активно работали в течение прошедшего лета.

– На новых территориях мы провели много встреч с представителями Донецкой и Луганской Народных Республик. В большей степени работали, конечно, в ЛНР, поскольку именно в ней находится подшефный Омской области город Стаханов. Детали предстоящего соглашениями мы обсуждали с председателем республиканского Народного Совета, – рассказал спикер Заксобрания Омской области. – Луганцы практически с нуля начинают жить по нашим российским законам, и большое количество существующих в республике правовых актов надо пересматривать или принимать заново. Омские депутаты готовы принимать в этом участие, консультировать, подсказывать. Впрочем, омичам у луганских коллег тоже есть чему учиться. Например, нестандартным формам и методам работы на округах.

Добавим, что накануне подписания межпарламентского соглашения Артемов и Коренной приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном вручению паспортов РФ юным жителям города Стаханова – активистам «Движения Первых». Обращаясь к участникам встречи, председатель ЗСОО подчеркнул, что Омская область, как и Донбасс, – это многонациональный регион, в котором проживает более 120 национальностей. Заместитель председателя регионального парламента в свою очередь подчеркнул, что контакты между омскими и луганскими депутатами ускорят дальнейшее сближение регионов.

– До 2014 года они жили по украинскому законодательству, потом по законодательству Луганской Народной Республики, теперь республиканское законодательство приводится в соответствие с правовыми нормами Российской Федерации. В этом процессе есть масса нюансов, связанных, например, с бюджетированием. Российские законодатели, в том числе депутаты омского Законодательного собрания, вполне могут делиться своими опытом и наработками, что ускорит интеграцию новых территорий, – отметил Павел Коренной.

Председатель Заксобрания и его заместитель отметили, что межпарламентские контакты станут поводом для регулярных визитов омских депутатов в ЛНР и ДНР. Количество таких деловых поездок растет. Так, в этом году с целью оказания моральной и материальной поддержки жителям кроме Александра Артемова и Павла Коренного на новых территориях побывали Владимир Казанин, Константин Ткачев и Владимир Гуселетов. Кроме того, ранее в Луганске вместе с бригадой омских медиков работал главный врач «Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области», лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Вадим Бережной.