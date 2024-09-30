Интерференция будет мешать вещанию пол-октября.

С 4 по 20 октября в Омске и Омской области могут происходить отключения телерадиосигнала. Причина этого – сезонная солнечная интерференция.

Солнечная интерференция – это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце – мощный источник радиосигнала, который в период интерференции вместе с сигналом со спутника связи принимает наземный ретранслятор.

Ежедневно с 11:18 до 12:15 перебои возможны в работе 20 стандартных цифровых каналов. Как сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения, они будут длиться около часа в день.