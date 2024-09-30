Победители регионального конкурса профессионального мастерства проводников отправятся в Москву на всероссийский этап.

В Омске 27 и 28 сентября прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов проводников, где 16 омских студентов боролись за право представлять регион на всероссийском уровне.

– Самая трудная и интересная профессия в Российских студенческих отрядах, конечно, проводники. Этим летом случалось много нештатных ситуаций, но наши ребята справлялись с любыми трудностями. Одним из важных мероприятий для подготовки наших проводников является конкурс профмастерства. Победители регионального конкурса отправятся в Москву на всероссийский этап, а победители по стране, в свою очередь, посоревнуются с лучшими проводниками в общем конкурсе Федеральной пассажирской компании. Мы уверены, что в юбилейный год, в рамках Всероссийского слета, конкурс пройдет на высшем уровне и наши ребята вновь покажут, кто является настоящим профессионалом в РСО и на железной дороге, – отметил председатель правления Омского регионального отделения РСО Алексей Потейко.

Состав состязаний включает в себя теоретические и практические задания на оценивание уровня компетентности в профессии «Проводник пассажирского вагона 3-го разряда», а также творческий этап. В конкурсе ребята участвуют парами. Конкурс пройдет на базе Омского государственного университета путей сообщения, а также Омского пассажирского вагонного депо.

– Омский государственный университет путей сообщения славится своей подготовкой кадров и действительно является настоящей кузницей студенческих отрядов проводников. В этом году на базе этого университета ребята посоревнуются, покажут все те компетенции и навыки, которые им удалось приобрести, в том числе и в процессе обучения, – сообщил руководитель Омского регионального отделения РСО Александр Черепанов.

В 2024 году Омский областной студенческий отряд подготовил и трудоустроил порядка 5000 студентов, 650 из которых выбрали профессию проводника. В этом году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.