Ведомство приступит к работе после обращения жителей.

Омская Госжилинспекция приготовилась к проверкам управляющих компаний из-за отопительного сезона, сообщает «СуперОмск». В ведомстве рассказали, что пока в течение двух недель ведутся пуско-наладочные работы, ведомство не принимает никаких мер.

После этого ГЖИ будет готово принимать письменные общения граждан. На их рассмотрение потребуется 30 дней. Поэтому если будут обращения от омичей, будут и проверки.

По последним данным, все 720 объектов социальной сферы (школы, детсады, больницы, учреждения культуры спорта) подключили к отоплению. Также тепло появилось в 4 352 жилых домах. Это 75 % от общего количества.