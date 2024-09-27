Всего батареи потеплели на 720 объектах социальной инфраструктуры.

В мэрии Омска рассказали о прохождении отопительного сезона, стартовавшего с 23 сентября. По данным городской администрации, к теплу подключили все школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта, это 720 объектов.

Отопление запущено на 4 352 многоквартирных жилых домах. Это 75 % от общего количества. Но процесс продолжается.

– Работа по подключению продолжится и в предстоящие выходные, – добавил мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в Омске более 6200 многоквартирных домов.