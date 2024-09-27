К преподаванию предметов предлагают привлечь местных предпринимателей.

На встрече в Омском аграрном универстите проректор по образовательной деятельности Светлана Комарова, гендиректор ЗАО «Иртышское» Евгений Беззубцев, директор центра профессиональной ориентации и трудоустройства Любовь Карпук, председатель профсоюзного комитета ЗАО «Иртышское», инженер по качеству Надежда Педос, директор МБОУ «Иртышская СОШ» Антонина Аксенова обсудили взаимодействие по схеме «Школа-вуз-предприятие». Такая модель позволит сделать студентов практико-ориентированными.

В рамках реализации этой схемы планируется сформировать агрокласс по модели «Школа-вуз-бизнес», что позволит включить в учебные планы элективных модулей сельскохозяйственной направленности. Предложено подключить к преподаванию представителей местного бизнеса.

По итогам встречи сформировали план мероприятий по открытию и организации работы агрокласса на базе МБОУ «Иртышская СОШ» Омского района.