Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

О его местонахождении ничего не известно с 13 сентября.

Сегодня, 27 сентября, в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о пропаже 54-летнего мужчины.

По информации в объявлении, пропавшего зовут Клаус Баур. О его местонахождении ничего не известно с 13 сентября. В приметах указывается, что у мужчины рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы с сединой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о Клаусе, необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

·Происшествия

О его местонахождении ничего не известно с 13 сентября.

Сегодня, 27 сентября, в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» опубликовали информацию о пропаже 54-летнего мужчины.

По информации в объявлении, пропавшего зовут Клаус Баур. О его местонахождении ничего не известно с 13 сентября. В приметах указывается, что у мужчины рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы с сединой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о Клаусе, необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.