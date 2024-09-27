Выпускники прошлых лет, занявшие прочное положение в структурах власти и бизнеса, рассказали студентам о преимуществах классического университетского образования.

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского 27 сентября отметил 50-летие со дня основания. Мероприятия по случаю юбилея вуза проходили сразу на нескольких городских локациях. Утром начались тематические экскурсии, организованные студентами факультета филологии, переводоведения и медиакоммуникаций для иногородних и иностранных студентов ОмГУ. Десять групп отправились по различным маршрутам и познакомились со знаковыми объектами Омска: Драматическим театром, музеем изобразительных искусств им. Михаила Врубеля, центром «Эрмитаж-Сибирь», Любинским проспектом, Успенским собором, набережной Оми, Музыкальным театром, сквером «Памяти борцов революции», комплексом «Омская крепость».

Другая часть юбилейных мероприятий проходила непосредственно в университетских аудиториях, в том числе расположенных в новом главном корпусе ОмГУ на ул. Фрунзе (корпус был торжественно открыт в марте 2024 года). На круглом столе «Университет. Наука. Общество» профессора и преподаватели рассказали об истории и современном состоянии научных школ и исследований в вузе. Победители федерального конкурса «Лидеры России», ставшие спикерами тематической площадки «Лидерство: качество или характер?», рассказали студентам о том, что сегодня может обеспечить профессиональный рост и жизненный успех. Примерно об этом же, но с упором на конкретные кейсы шла речь на площадке «Регион и университет: перспективы, возможности, карьера». Здесь со студентами общались выпускники ОмГУ, ныне занявшие прочные позиции в органах региональной власти: министр культуры Омской области Юрий Трофимов, первый заместитель министра экономического развития Денис Кушнер, заместитель министра труда и социального развития Омской области Вячеслав Шестаков, заместитель главы регионального Минэкономразвития Артем Шиповалов.

Руководитель регионального Минкульта, в 2000 году окончивший исторический факультет ОмГУ, подробно остановился на преимуществах, которые дает обучение в университете.

– Классическое университетское образование вещь фундаментальная. Оно дает не просто знание по каким-то конкретным дисциплинам, оно совершенствует ум, а это главное, – отметил Трофимов. – Университет учит саморазвитию, это базовый навык для профессиональной карьеры практически в любой отрасли.

Лейтмотивом разговора с молодежью стал призыв не спешить покидать Омск. Аргументы в пользу такого шага привел, в частности, Денис Кушнер, в 2003 году окончивший ОмГУ о специальности «государственное и муниципальное управление».

– За счет того что экономика региона диверсифицирована, мы меньше падаем и быстрее восстанавливаемся. У Омской области всегда были точки роста, плюс к этому сейчас мы ожидаем новую волну инвестиций в реальный сектор экономики. В частности, будут развиваться машиностроительный и оборонно-промышленный комплексы. Уже сейчас экономика требует порядка 10 тыс. квалифицированных рабочих мест. Получив достойное образование, которое дает госуниверситет, в Омской области вы без работы точно не останетесь, – подчеркнул первый замглавы регионального Минэкономразвития.

Во второй половине дня основные торжества, посвященные 50-летнему юбилею Омского госуниверситета, переместились в Региональный центр по связям с общественностью. В концерт-холле РЦСО прошло мероприятие «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского – 50 лет региону и стране». В его программу кроме поздравлений и награждений был включен праздничный концерт от факультета культуры и искусств ОмГУ.

Финальной точкой праздничного дня станет поздравление, адресованное главному вузу региона, который в 23:00 появится на колесе обозрения в парке «Вокруг света».