Мужчина работал за еду и ждал, когда за ним приедут и отвезут к маме и брату.

В Омской области 24 года назад пропал житель Тюкалинского района. Родственники считали, что омич погиб и не вернется домой. Но его внезапно нашли в Тюменской области. Оказалось, что все это время Геннадий работал за еду на неизвестных мужчин, сообщает Ngs55.

– Пыталась поговорить, но он старался избегать близкого контакта. Соседи стали рассказывать, что избитого Геннадия подобрал мужчина на трассе и увез к себе, – рассказала жительница тюменского села Большое Сорокино Ирина. – Сказали, что его бьют, вся работа на нем.

Женщина захотела спасти мужчину, поэтому обратилась за помощью к волонтеру из Ишима. Она помогает людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. У нее получилось выяснить, что в 2000 году мужчина поехал перебирать картошку вместе с азербайджанцами или армянами. А дальше у Геннадия случился провал. Он до сих пор живет в 2000 году и ждет, когда за ним приедут те, кто оставил, и отвезут обратно к брату и маме.

После того как информацию о мужчине опубликовали в соцсетях, на связь с волонтерами вышел его брат Валерий. Тот был потрясен новостью, он считал, что брата уже нет в живых. Несколько дней назад Геннадия привезли домой. Выяснилось, что мать умерла за время его отсутствия.