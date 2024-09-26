Однако количество несчастных случаев на железнодорожных путях по сравнению с прошлым годом снизилось.

Сегодня, 26 сентября, на брифинге представители Омского линейного управления (ЛУ) МВД России озвучили статистику по несчастным случаям на железнодорожных путях. По сравнению с прошлым годом их стало меньше, но увеличилось число трагедий со смертельным исходом.

– Всего за 8 месяцев 2024 года под колеса железнодорожного транспорта попало 10 человек. Все они были смертельно травмированы. В 2023 году за аналогичный период под колесами оказалось 13 человек. Из низ 6 – смертельно травмированы, – сказала полковник юстиции, замначальника ЛУ МВД России-начальник следотдела Омского ЛУ МВД России Елена Нигородова.

В основном трагедии случаются из-за перехода путей в неположенном месте и невнимательности. В частности, дети шли в наушниках или могли разговаривать по телефону, не услышав сигналов поезда. И машинисту невозможно быстро затормозить.

– При экстренном торможении тормозной путь поезда составляет от 700 до 1200 м. То есть за 1 секунду поезд преодолевает расстояние 30 и более метров, – добавила Елена Нигородова.

Представители ведомства рассказали о последних двух несчастных случаях с подростками.

– Один случай произошел буквально на этой неделе. Там возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до суицида». Второй случай произошел по вине подростка в феврале 2024 года. Он был в наушниках и не услышал движущийся поезд. Школьника зацепило выступающими частями движущегося поезда, – сообщил подполковник юстиции, руководитель Омского СОТ Восточного межрегионального СУТ СК России Леонид Доготарь.

Полицейские напомнили о том, что нужно быть внимательнее при переходе железнодорожных путей и не переходить в неположенном месте. Для снижения несчастных случаев устанавливаются защитные ограждения на станциях и предупреждающие знаки. Для детей в качестве профилактики показывают ролики про безопасность на железнодорожных путях, которые транслируются перед киносеансами в кинотеатрах и в больницах.