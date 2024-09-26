Суд обязал его выплатить 24 тысячи рублей.

Житель Полтавского района подал иск на 72-летнего мужчину. Последний оскорбил и унизил местного жителя в общественном месте. Пострадавший от нецензурной брани решил обратиться в суд, чтобы поквитаться с обидчиком.

Полтавчанин рассказал, что неприятный инцидент произошел еще зимой. Утром на территории рабочего поселка Полтавка 72-летний мужчина на фоне недружелюбных отношений оскорбил и унизил истца при окружающих людях. Раздосадованный мужчина решил поквитаться с обидчиком, обратившись сперва в полицию, а потом в суд.

В зале суда ответчику вынесли постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Ему назначили наказанием в виде штрафа на сумму 3000 рублей. Поскольку оскорбление направлено на унижение личного достоинства человека, посягает на принадлежащие ему нематериальные блага, пострадавший потребовал возместить ему компенсацию морального вреда.

По итогам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования. Он обязал обидчика выплатить в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда и судебные расходы на общую сумму 24 000 рублей.

Однако мужчина решил проигнорировать это решение и попробовал обойти обязательства. Но его планам не суждено было сбыться: судебные приставы применили ограничения. В частности, судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на деньги с расчетных счетов должника, а также в праве осуществления регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем Лада-210740 и временно приостановив возможность на выезд из РФ.

В результате должнику пришлось исполнить свои обязательства в полном объеме. Так как решение было исполнено несвоевременно, то должнику пришлось понести дополнительные убытки в виде исполнительского сбора.