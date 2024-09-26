Теплоснабжающие организации получили разрешение на подачу газа для котельных в связи с началом отопительного сезона.

Теплоснабжающие организации Омской области получили разрешение на подачу газа для котельных в связи с началом отопительного сезона. Газ в договорном объеме будет поставляться тем узлам, которые имеют полную готовность к измерению расхода газа, у которых отсутствуют долги за потребленный ресурс или же которые соблюдают платежную дисциплину по погашению задолженностей. Всего работу начали 52 из 56 ТСО.

– В настоящее время все теплоснабжающие организации направили заявки на подачу газа. Мы их рассматриваем оперативно, – прокомментировал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов. – При условии готовности узлов измерения расхода газа и отсутствия задолженности согласовываем отбор газа.

Кроме того, на период отопительного сезона теплоснабжающие организации обязаны подготовить к работе резервные топливные хозяйства и запасы резервных видов топлива (мазут, уголь, дизельное топливо).