Открытый концерт пройдет в здании железнодорожного вокзала.
В Омске пройдет бесплатный концерт Духового оркестра Омской филармонии. Он состоится 1 октября в 16:00 в фойе железнодорожного вокзала.
Омичи смогут услышать классику, современную музыку и мелодии из кинофильмов. Концерт пройдет под руководством заслуженного деятеля культуры Омской области Олега Романова.
– Откроет концерт неофициальный гимн нашего города – вальс «Омские улицы» В. Косача. Задаст ритм пьеса Г. Пучкова на тему «Полета шмеля» Н. А. Римского-Корсакова и танго «Мне бесконечно жаль» А. Цфасмана, – рассказали в пресс-службе Омской филармонии. – Также прозвучит музыка из советских кинохитов «Джентльмены удачи», «Цыган», «Иван Васильевич меняет профессию». Завершит программу величественный марш «Прощание славянки».
Отметим, что бесплатные концерты в знаковых местах города – это подарок жителям в честь 85-летия Омский филармонии.