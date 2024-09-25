Прямо за ДК имени Малунцева уже лет 15 стоит недостроенное здание. «Омск-информ» нашел его владельца.

В центре «старых» Нефтяников, на улице Малунцева, 34, что за ДК имени Малунцева, выставлен на продажу долгострой. За объект незавершенного строительства и земельный участок площадью 15,7 сотки владелец просит 42 млн рублей. По документам земля предназначена для строительства жилого многоквартирного дома средней этажности.

Судя по эскизам, собственник планировал возвести среди двух-трехэтажных «сталинок» восьмиэтажку в современном стиле. На участке построены первый этаж и паркинг, имеются все необходимые условия для подключения к коммуникациям. Недострой лет 15 неуклонно ветшает за забором, наводя тоску на жителей близлежащих домов. Как оказалось, у «заброшки» есть правообладатель, с 2007 года это компания «АСКО-недвижимость».

Как рассказал «Омск-информу» владелец объекта Андрей Петрович, вся необходимая проектная документация на объект имеется. По словам бизнесмена, его, никогда не занимавшегося строительством, вложиться в проект уговорили друзья. Было это еще в 2000-е годы.

– Заняться строительством меня соблазнили двое друзей из этой сферы. У меня был совсем другой бизнес. Они взяли мои деньги и начали возведение торгово-офисного здания. Построили первый этаж, и на этом все заглохло – они отбыли строить объекты на остров Русский. Теперь я не знаю, что с этим делать, – говорит предприниматель.

Бизнесмен изменил вид разрешенного использования земельного участка, и теперь там можно возвести многоэтажный дом.

– Нефтяники – это фактически «второй центр» со всей необходимой инфраструктурой. Тут живут те, кто работал и работает на нефтезаводе, уже выросли их дети. Не всем хочется жить у метромоста или на Иртышской набережной. Квадратный метр жилья подорожал в Омске втрое. Потому легко можно построить на этой земле многоэтажку и продать, – считает Андрей Петрович.

Сам предприниматель не готов строить жилье, ссылаясь на солидный возраст и отсутствие знаний в этой сфере. Но убежден, что для специалистов это станет выгодным вложением, и даже готов немного уступить в цене. По его словам, к объекту уже проявили интерес застройщики из Нижневартовска и Новосибирска.