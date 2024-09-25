Он не принимал участия в воспитании 16-летнего сына и злоупотреблял спиртным.

В Омске 38-летний мужчина долгое время уклонялся от уплаты алиментов на 16-летнего сына. В итоге сумма задолженности превысила 1,7 млн рублей.

При этом мужчина был трудоспособным, однако трудоустроен не был. Иногда на его расчетных счетах появлялись деньги, которые шли в счет погашения задолженности.

По информации судебных приставов, омич вел асоциальный образ жизни: не участвовал в воспитании ребенка и злоупотреблял алкоголем. Так как на приемы к приставу не приходил, не предоставлял сведения о трудоустройстве, то был привлечен по ст. 17.14 КоАП РФ. Когда судебные приставы приезжали к нему домой, мужчина отказывался идти на контакт. При этом мужчина завел вторую семью, в которой родилось двое детей.

Все закончилось тем, что омич, накопивший почти двухмиллионный долг по алиментам, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. По словам неплательщика, он захотел заботиться не только о своих детях, но и защищать семьи, которые сейчас особенно нуждаются в помощи.

Судебными приставами направлено постановление для произведения удержаний с заработной платы мужчины в счет оплаты текущих платежей и ранее образовавшейся задолженности.