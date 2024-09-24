За неделю в регионе зарегистрировали на 26 зараженных больше, чем неделей ранее.

Сегодня, 24 сентября, федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал статистику по заболеваемости в Омской области. Ситуация оказалась неутешительной.

За минувшую неделю в регионе заболели ковидом 414 человек. Это на 26 зараженных больше, чем неделей ранее. Тогда Covid-19 нашли у 388 омичей.

Зато существенно уменьшилось число госпитализированных – их всего 20. Неделей ранее этот показатель был больше чем в два раза – 49 человек.

Выздоровевших тоже стало больше – 383 человека (неделей раньше было 306). Статистика по смертности осталась неизменной. За неделю от ковида никто не умер.