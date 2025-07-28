Однако в других сибирских регионах он стоит еще дороже.

По итогам мая стоимость минимального месячного набора продуктов на одного человека в Омской области составила 6 886 рубля. Это на 800 рублей дороже, чем в конце прошлого года.

При этом это самая маленькая сумма в Сибири. На втором месте после Омской области в СФО – Иркутская. Там минимальный набор продуктов можно купить за 7 991 рубль.

По данным Росстата, сибирякам минимальный продуктовый набор в среднем обходится в 8 085 рубля. В Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, Алтайском и Красноярском крае, в Республике Алтай, Тыве и Хакасии минимальный набор продуктов обойдется дороже, чем в среднем по СФО. Дороже всего он в Красноярском крае – 9 066 рублей, Хакасии – 8 956 рублей и Республике Алтай – 8 669 рублей.

Отметим, что в минимальный набор продуктов входят мясо, курица, сливочное и подсолнечное масло, яйца, хлеб, молоко, сахар, овощи, яблоки, печенье, чай и др.