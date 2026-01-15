Омск-Информ
Омичи потратили на рестораны и кафе рекордные 40 млрд рублей

Самым удачным месяцем для отрасли стал август.

За 11 месяцев 2025 года оборот в организациях общественного питания Омской области достиг рекордного показателя в 39,5 млрд рублей, сообщает Омскстат. Под оборотом общепита ведомство подразумевают и выручку от продажи собственной продукции и покупных товаров населению и компаниям для организации питания в школах, детсадах и больницах.

Самым прибыльным для отрасли был III квартал: за лето омичи потратили свыше 11 млрд рублей, в том числе в августе 3,9 млрд рублей (год назад было 3,3 млрд рублей). Данные за декабрь, четвертый квартал и 2025 год в целом Омскстат назовет чуть позже.

