Омск-Информ
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·Общество

Омскстат опубликовал печальные данные.

Омские статистики сообщили, какое количество омичей родилось и умерло за период с января по сентябрь 2024 года. Выяснилось, что за первые 9 месяцев этого года скончались 18 526 жителей региона.

Что касается новорожденных, то их количество составило 10 689. На 1000 человек населения Омской области пришлось 7,9 родившихся и 13,6 умерших. Естественная убыль составила 7 837 человек. При этом смертность выше рождаемости в 1,73 раза.

·Общество

Омскстат опубликовал печальные данные.

Омские статистики сообщили, какое количество омичей родилось и умерло за период с января по сентябрь 2024 года. Выяснилось, что за первые 9 месяцев этого года скончались 18 526 жителей региона.

Что касается новорожденных, то их количество составило 10 689. На 1000 человек населения Омской области пришлось 7,9 родившихся и 13,6 умерших. Естественная убыль составила 7 837 человек. При этом смертность выше рождаемости в 1,73 раза.