На мероприятии обсуждали стратегические направления сотрудничества.

В Омске прошел IV Форум глав регионов государств-членов ШОС. Главной задачей форума является установление межрегиональных торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, культурно-гуманитарных связей.

Среди участников события были представители федеральных министерств, организаций, в том числе вузов и делегаций из разных регионов России, Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана, Индии и других стран ШОС. От Омского ГАУ была делегация из 35 членов.

В качестве экспертов в работе панельных сессий форума приняли участие проректор по образовательной деятельности Омского ГАУ Светлана Комарова, проректор по научной работе Юрий Новиков и проректор по социальной работе и молодежной политике Андрей Забудский.

Помимо профессорско-преподавательского состава, в обсуждениях участвовали аспиранты и студенты университета. Среди ключевых вопросов обсуждали совместные образовательные программы, которые помогают развитию международных связей регионов государств-членов ШОС.

На площадках обсуждались вопросы развития совместных образовательных программ, перспектив взаимодействия регионов государств-членов ШОС в сфере АПК и лучших практик в сфере достижения целей устойчивого развития и молодежного сотрудничества регионов государств-членов ШОС.

Важной темой форума стало углубление российско-китайского сотрудничества в области образования, инициированное в рамках Годов культуры России и Китая. О возможностях и перспективах развития совместных образовательных программ рассказал Ван Шушэн, начальник департамента образования провинции Шэньси (Китай).

Стоит отметить, ключевыми направлениями сотрудничества стран ШОС являются подготовка и привлечение высококвалифицированных специалистов для всех отраслей экономики, включая АПК, и поиск востребованных научно-технологических решений.

Еще одним приоритетом для стран Шанхайской организации сотрудничества является усиление межкультурного взаимодействия. Официальные представители Кыргызской Республики во главе с генеральным консулом Кыргызской Республики в Новосибирске Айбеком Айдарбековым и почетным консулом Кыргызской Республики в Омске Нурсултаном Исабеком уулу встретились с гражданами Кыргызстана, обучающимися в омских вузах в рамках мероприятия. Оно было посвящено Дням культуры Кыргызской Республики и 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области. На встрече присутствовали студенты землеустроительного факультета Омского ГАУ – Айгерим Закирова и Кутман Джаныбеков, граждане Республики Кыргызстан. Они отметили, что на мероприятии царила атмосфера радушия, гостеприимства и киргизской культуры.