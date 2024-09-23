Из них 30 % составляют дети.

В медучреждениях Омской области зафиксировали 4051 обращение от людей, укушенных клещами. При этом 30 % из них составляют дети – 1244 случая. Эти данные актуальны на 19 сентября и были опубликованы специалистами омского Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что данные показатели не превышают средних многолетних значений. Уже обработано 3475 га, включая кладбища, парки, детские учреждения. С начала 2024 года проведена вакцинация против клещевого энцефалита более чем 96,4 тыс. человек.

Оказалось, что преобладающее число клещей, снятых с людей, были заражены боррелиями (6,1 % ) и клещевым энцефалитом (1,7 %). Меньшее число клещей были заражены возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека (1,1 %) и моноцитарным эрлихиозом человека (1,0 %).

Также в Роспотребнадзоре напомнили о профилактике против клещей, своевременном обращении за медпомощью и лечением для предотвращения развития инфекций. Порекомендовали носить защитную одежду с длинными рукавами и заправленными брюками, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и детей на наличие клещей.