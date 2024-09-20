В компании «Омск РТС» напомнили, что качество теплоснабжения зависит от своевременной оплаты квитанций.

По состоянию на 1 сентября общая дебиторская задолженность потребителей «Омск РТС» за тепловую энергию достигла 3 млрд 113,63 млн рублей, не включая субсидии. Юридические лица задолжали 435 млн рублей, население – 2,7 миллиарда.

У некоторых юридических лиц долги исчисляются миллионами. В списке таких неплательщиков оказались АО «Наш Сервис» с долгом 5,06 млн рублей, ООО «Сибриэлтинвест», задолжавшее 9,5 млн рублей, а также департамент имущественных отношений администрации города Омска с суммой задолженности 22,49 млн рублей.

Для снижения уровня дебиторской задолженности используют разные методы. Например, информирование неплательщиков о наличии задолженности через телефонные звонки, SMS-сообщения и рассылку уведомлений, а также проведение рейдов по ограничению горячего водоснабжения.

Руководство компании напомнило о том, что качество отопительного сезона напрямую зависит от своевременной оплаты.

– Своевременность оплаты напрямую влияет на качество подготовки компании к отопительному сезону. Заботясь о стабильном теплоснабжении, мы призываем потребителей вовремя оплачивать счета и понимать степень этой ответственности, – заявил гендиректор АО «Омск РТС» Иван Ющенко.

Ранее он сообщал, что многоквартирные дома в Омске готовы к отопительному сезону всего на 73 %.