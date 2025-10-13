Суд взыскал с «Омск РТС» в пользу «Тепловой компании» почти 58 миллионов

Стали известны результаты рассмотрения в Омском арбитраже одного из пяти дел по искам «Тепловой компании» к «Омск РТС».

Решением от 8 октября 2025 года с АО «Омск РТС» взыскано в пользу АО «Тепловая компания» 57,98 млн рублей, в том числе неосновательное обогащение в сумме 38,073 млн руб. и неустойка в сумме 19,907 млн рублей. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Претензии возникли из-за того, что в феврале 2022 года «Тепловая компания» Омска выплатила «Омск РТС» 51,163 млн рублей по соглашению о компенсации сверхнормативных потерь тепла за 2021 год.

На момент оплаты у «Тепловой компании» не было информации о реальном объеме потерь, и предприятие полагалось на добросовестность «Омск РТС».

Позже выяснилось, что распределение потерь было ошибочным, и доля «Тепловой компании» оказалась завышенной. Переплата составила 38,073 млн рублей. «Тепловая компания» потребовала возврат средств, но «Омск РТС» отказалось.

В феврале 2025 года «Тепловая компания» подала в суд на «Омск РТС», требуя 38,073 млн рублей переплаты и 18,282 млн рублей неустойки.

В суде «Тепловая компания» доказала, что переплатила за потери тепла. Омский арбитражный суд установил, что «Омск РТС» завысило объемы потерь, предъявленные «Тепловой компании» за 2021 год.

Напомним, что всего АО «Тепловая компания» требует взыскать задолженность в сумме около 524 млн рублей за услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя, оказанные в 2021, 2023–2025 годах. Основанием для обращения в суд послужило несогласие с произведенными АО «Омск РТС» зачетами встречных требований по оплате сверхнормативных потерь, образовавшихся в результате аварий на сетях истца.

Ситуация с недополученными полмиллиарда рублями отражается и на конечных потребителях, то есть жителях Омска, предприятиях и организациях. Так, в 2025 году ремонт коммуникаций, по которым передается тепло и горячая вода, не был произведен в запланированном объеме. В то время как коммуникации остро нуждаются в замене и ремонте, они изношены, по оценкам специалистов, более чем на 70 процентов.