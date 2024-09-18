По словам Ивана Ющенко, реальная готовность жилого фонда к запуску тепла составляет 73 %.

Сегодня в Омском горсовете состоялось заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на котором депутаты заслушали представителей мэрии и ресурсоснабжающих организаций о готовности к отопительному сезону. Накануне мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что тепло в дома омичей начнет поступать на следующей неделе.

Замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Артем Калашников отчитался, что к приему тепла готовы более 5 тыс. жилых домов, а также все социальные учреждения. В свою очередь, руководитель АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев заявил о почти 100-процентной готовности источников тепловой энергии города к отопительному сезону.

А вот гендиректор «Омск РТС» Иван Ющенко привел иные данные. По его словам, реальная готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 73 %.

– Готовность жилья к запуску отопительного сезона – 73 %. Где администрация берет другие цифры, я не знаю. Физическую проверку состояния объектов проводит тепловая инспекция «Омск РТС», и, по нашим данным, готово только 73 % жилого фонда. В сфере соцобъектов ситуация лучше – там готовы 82 %, – сказал Ющенко на заседании комитета.

Запуску тепла мешают в том числе дефекты на сетях горячего водоснабжения, сообщил руководитель «Омск РТС». Он подчеркнул, что на следующей неделе тепло не придет во все дома – часть сетей специалисты предприятия продолжат ремонтировать.