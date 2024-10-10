Речь идет о взыскании задолженности, которая перевалила за 12 месяцев.

На сайте госзакупок опубликована информация о подаче заявки на поиск коллекторского агентства, которое займется должниками «ОмскРТС». Речь идет о физических лицах, которые получают от ресурсоснабжающей организации тепло, однако не платят за услуги и имеют просрочку. Целью поиска коллекторов называется снижение просроченной дебиторской задолженности организации.

Согласно заявке, коллекторы будут обращаться к омичам, не платившим за тепло свыше 12 месяцев. Коллекторы будут писать письма, звонить и приходить домой для выбивания долга. Для того чтобы коллекторская компания стала исполнителем заказа, необходимо иметь в штате не менее 25 сотрудников с дипломом о высшем юридическом образовании и 20 операторов кол-центра или сотрудников дистанционного взыскания.

Коллекторы обязаны будут отрабатывать задолжности на протяжении двух лет – с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Начальная стоимость контракта – 47,4 млн рублей. Подать заявки на аукцион можно до 21 октября 2024 года.