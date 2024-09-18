Омск-Информ
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·Отдых и туризм

С 17 сентября вновь стартовали продажи билетов на это направление.

В телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» опубликованы изменения, касающиеся времени отправления поезда Симферополь – Омск. Вчера, 17 сентября, начался старт продаж билетов на даты с 15 декабря. Расписание поездов будет откорректировано.

– Поезд № 76/75 Симферополь – Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40), – проинформировали в соцсетях перевозчика.

С актуальным расписанием и временем прохождения промежуточных станций можно ознакомиться на сайте grandtrain.ru.

·Отдых и туризм

С 17 сентября вновь стартовали продажи билетов на это направление.

В телеграм-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» опубликованы изменения, касающиеся времени отправления поезда Симферополь – Омск. Вчера, 17 сентября, начался старт продаж билетов на даты с 15 декабря. Расписание поездов будет откорректировано.

– Поезд № 76/75 Симферополь – Омск будет прибывать в Омск в 03:52 (вместо 03:34), отправляться из Омска в 10:59 (вместо 11:40), – проинформировали в соцсетях перевозчика.

С актуальным расписанием и временем прохождения промежуточных станций можно ознакомиться на сайте grandtrain.ru.