В мэрии ссылаются на оформление документации для участков, на которых будут находиться такие пункты.

На ближайшем заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры в горсовете Омска планируется обсудить многофункциональные комплексы для водителей. Их хотят оборудовать на конечных остановках транспорта и снабдить душем, комнатой отдыха, пунктами питания и предрейсового осмотра. С таким предложением вышла Торгово-промышленная палата Омской области.

Однако в мэрии утверждают, что под такие пункты нужна соответствующая документация, в которой четко прописан вид разрешенного использования участков. По данным Омского транспортного союза, подобные «комнаты отдыха» нужны на четырех локациях – «Улица Стрельникова», «Улица Романенко», «ДСК-2» и «Гашека».

На данный момент на конечных остановках общественного транспорта подобных пунктов в городе не существует.