Будущим учителям, связавшим свою жизнь со школой, станут гарантированно платить 11,5 тыс. рублей в месяц.

Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин 13 сентября подписал постановление 710-п, предполагающее меры социальной поддержки для студентов-целевиков педагогических специальностей.

Как явствует из документа, всем будущим педагогам, решившимся заключить договор с департаментом образования и связать жизнь со школой, полагаются ежемесячные выплаты на время обучения в специализированных учебных заведениях в 11,5 тыс. рублей в течение всего учебного года, с сентября по июнь. Кроме того, целевикам должны компенсировать затраты на подготовительное обучение при расчете 12 тыс. рублей не более чем по трем предметам.

В свою очередь, получатель выплат должен иметь договор о целевом обучении, заключенный после 1 мая нынешнего года.

В июле нынешнего года губернатор Омской области Виталий Хоценко заявлял о дифференцированных выплатах для целевиков. Так, студенты, заключившие договор о целевом обучении на первом курсе, получают в этом году стипендию 10 тыс. рублей, на втором и третьем курсах – от 10 до 15 тыс. рублей, на четвертом курсе – от 15 до 20 тыс. рублей в зависимости от места дальнейшего трудоустройства – в Омске или области. В 2024 году на эту меру соцподдержки из областного бюджета выделено 12,7 млн рублей.